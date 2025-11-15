O Corpo de Bombeiros realizou atendimento a uma ocorrência de afogamento na tarde deste sábado (15), na cidade de Praia Grande, no Balneário Flórida, no Litoral Sul de São Paulo.

De acordo com informações do Cobom Marítimo, um jovem permanece desaparecido.