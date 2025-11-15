15 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
LITORAL SUL

Jovem de 23 anos se afoga e desaparece no litoral paulista

Por Da redação | Praia Grande
| Tempo de leitura: 1 min
Balneário Flórida, em Praia Grande
O Corpo de Bombeiros realizou atendimento a uma ocorrência de afogamento na tarde deste sábado (15), na cidade de Praia Grande, no Balneário Flórida, no Litoral Sul de São Paulo.

De acordo com informações do Cobom Marítimo, um jovem permanece desaparecido.

O desaparecido foi identificado como Igor, de 23 anos, que, segundo relatos, vestia bermuda preta no momento do incidente. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas.

Equipes de busca seguem atuando no local, informou o Corpo de Bombeiros, nos trabalhos de busca e resgate.

