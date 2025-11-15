O Corpo de Bombeiros resgatou um praticante de parapente que perdeu a sustentação do equipamento e ficou preso em uma árvore, no Litoral Norte, neste sábado (15).
A equipe foi acionada às 11h56, para atender a um acidente envolvendo um praticante de parapente no Morro Santo Antônio, em Caraguatatuba.
No local, o homem, de 57 anos, ficou preso entre as árvores após perder a sustentação do equipamento. A vítima foi retirada pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.
O praticante foi avaliado pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e liberado no local, sem apresentar ferimentos.