15 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RESGATE

REGIÃO: Bombeiro resgata praticante de parapente preso em árvore

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/CB
Resgate do praticante de parapente em Caraguatatuba
Resgate do praticante de parapente em Caraguatatuba

O Corpo de Bombeiros resgatou um praticante de parapente que perdeu a sustentação do equipamento e ficou preso em uma árvore, no Litoral Norte, neste sábado (15).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe foi acionada às 11h56, para atender a um acidente envolvendo um praticante de parapente no Morro Santo Antônio, em Caraguatatuba.

No local, o homem, de 57 anos, ficou preso entre as árvores após perder a sustentação do equipamento. A vítima foi retirada pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

O praticante foi avaliado pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e liberado no local, sem apresentar ferimentos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários