O Corpo de Bombeiros resgatou um praticante de parapente que perdeu a sustentação do equipamento e ficou preso em uma árvore, no Litoral Norte, neste sábado (15).

A equipe foi acionada às 11h56, para atender a um acidente envolvendo um praticante de parapente no Morro Santo Antônio, em Caraguatatuba.