Um ciclista morreu após passar mal enquanto pedalava por uma estrada na região leste de São José dos Campos, na manhã deste sábado (15).
Ele morreu na Estrada Municipal Adolpho Batista da Cruz, conhecida como Estrada do Cajuru, em São José dos Campos.
Assim que o chamado foi feito, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local.
Os socorristas realizaram todos os procedimentos possíveis para reanimar a vítimas, mas não houve resposta e a morte do ciclista foi confirmada no local.
A suspeita inicial é de mal súbito, porém a causa da morte só será confirmada após a perícia. O corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames. A identidade da vítima não havia sido divulgada.