15 de novembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Jovens estavam em duas motos quando foram mortos a tiros no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Caso foi registrado como homicídio na delegacia de Lorena
Caso foi registrado como homicídio na delegacia de Lorena

A Polícia Civil investiga um duplo homicídio cometido contra dois homens, de 18 e 19 anos, no bairro Cidade Industrial, em Lorena, na noite dessa sexta-feira (14).

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas estavam cada uma em uma moto quando foram baleadas por suspeitos ainda não identificados.

A Polícia Militar foi acionada ao local, assim como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atestou os óbitos. Não havia testemunhas presentes.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, uma moto que supostamente teria sido utilizada no crime foi encontrada abandonada no bairro Vila Rica. O proprietário será investigado.

A perícia foi acionada e recolheu dez cartuchos e dois projéteis no local. Os corpos das vítimas foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Lorena e segue em investigação.

