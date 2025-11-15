A Polícia Civil investiga um duplo homicídio cometido contra dois homens, de 18 e 19 anos, no bairro Cidade Industrial, em Lorena, na noite dessa sexta-feira (14).

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas estavam cada uma em uma moto quando foram baleadas por suspeitos ainda não identificados.