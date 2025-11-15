Um advogado de 43 anos morreu após ser esfaqueado dentro do próprio escritório, na sexta-feira (14), em Viçosa, município situado a 170 quilômetros de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em nota, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Viçosa lamentou a morte da vítima, identificada como Marcelo Andrade Mendonça, e afirmou que o profissional foi “brutalmente assassinado enquanto exercia sua função” e que tomará as medidas cabíveis para que o caso seja investigado.