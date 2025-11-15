15 de novembro de 2025
MINAS GERAIS

Advogado morre esfaqueado em escritório; cliente é preso pela PM

Por Da redação | Viçosa
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Marcelo Andrade Mendonça tinha 43 anos
Marcelo Andrade Mendonça tinha 43 anos

Um advogado de 43 anos morreu após ser esfaqueado dentro do próprio escritório, na sexta-feira (14), em Viçosa, município situado a 170 quilômetros de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Em nota, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Viçosa lamentou a morte da vítima, identificada como Marcelo Andrade Mendonça, e afirmou que o profissional foi “brutalmente assassinado enquanto exercia sua função” e que tomará as medidas cabíveis para que o caso seja investigado.

“Não mediremos esforços na defesa intransigente das prerrogativas profissionais e da segurança de todos os advogados e advogadas”, afirmou o órgão em uma rede social.

Também em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que um cliente do advogado, de 53 anos, foi preso em flagrante suspeito de cometer o crime.

Os militares foram acionados depois da informação de que um homem havia atacado um advogado no local de trabalho. Quando chegaram ao endereço, encontraram a porta do escritório quebrada e o suspeito já contido por testemunhas.

Marcelo foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Sebastião, em Viçosa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O velório ocorreu na madrugada deste sábado (15), e o sepultamento está previsto para o período da tarde, em Carmo do Paranaíba, Alto Paranaíba, interior de Minas Gerais, cidade natal do advogado.

A vítima.

Marcelo Andrade Mendonça, de 43 anos, era advogado e sócio de um escritório em Viçosa. Formado em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, ele era pós-graduado em Direito Público pela Universidade Gama Filho e mestre em Administração Pública pela UFV.

Além da atuação na advocacia, Marcelo mantinha trajetória na área acadêmica e foi professor do curso de Direito na Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, entre 2012 e 2023.

Ele exerceu a função de assessor jurídico do Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova, na Zona da Mata, entre 2007 e 2012, e da Prefeitura de Ponte Nova de 2012 a 2014. Também atuou no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa, de 2014 a 2016.

Desde 2018, Marcelo ocupava o cargo de procurador municipal especializado em Direito Urbanístico, Obras e Meio Ambiente no município de Viçosa.

* Com informações do site Tribunal de Minas

