Dois jovens de 18 e 19 anos foram mortos a tiros em Lorena, na noite dessa sexta-feira (14). A Polícia Militar foi acionada ao local, assim como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito das vítimas.

De acordo com o boletim de ocorrência, cada um dos rapazes estava em uma motocicleta quando foi atingido por disparos de arma de fogo feitos por criminosos ainda não identificados. A polícia informou que não há testemunhas presenciais até o momento, o que complica a elucidação preliminar do crime.