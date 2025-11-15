Dois jovens de 18 e 19 anos foram mortos a tiros em Lorena, na noite dessa sexta-feira (14). A Polícia Militar foi acionada ao local, assim como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito das vítimas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, cada um dos rapazes estava em uma motocicleta quando foi atingido por disparos de arma de fogo feitos por criminosos ainda não identificados. A polícia informou que não há testemunhas presenciais até o momento, o que complica a elucidação preliminar do crime.
Próximo à cena do crime, no bairro Vila Rica, foi encontrada uma motocicleta que pode ter sido usada pelos autores. A polícia vai investigar a propriedade do veículo e possíveis ligações com os autores do crime.
Peritos da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e recolheram evidências. Foram encontrados dez cartuchos e dois projéteis. Em seguida, os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá, onde passarão por necropsia.
A delegacia de Lorena registrou o caso como homicídio e já iniciou procedimentos para identificar os responsáveis, mas ainda não há informações sobre motivação ou suspeitos. A Polícia Civil reforça que a investigação segue em curso.
Caso alguém tenha informações sobre o ocorrido – como fotos, vídeos, ou relatos –, a orientação é entrar em contato com o 2º Distrito Policial de Lorena.