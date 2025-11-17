A menina que confessou ter matado a estudante Ana Lívia, de 13 anos, em Taubaté, completa neste mês de novembro os três anos de detenção na Fundação Casa, prazo máximo de internação previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Ela já pode sair livre da unidade.

O crime aconteceu em 27 de setembro de 2022, quando a menina tinha 12 anos. Ela foi a julgamento no início de novembro daquele ano e acabou sentenciada à internação na Fundação Casa, onde já estava custodiada em uma unidade da capital.