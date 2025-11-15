A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, entre domingo (16) e terça-feira (18), a passagem de uma frente fria criará condições favoráveis para chuva forte, com raios, rajadas de vento que podem superar 70 km/h e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões do Estado.

No domingo (16), embora a frente fria ainda atue com maior intensidade sobre o Sul do país, seus efeitos já serão percebidos no Sudeste, com possibilidade de pancadas de chuva.