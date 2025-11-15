A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, entre domingo (16) e terça-feira (18), a passagem de uma frente fria criará condições favoráveis para chuva forte, com raios, rajadas de vento que podem superar 70 km/h e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões do Estado.
No domingo (16), embora a frente fria ainda atue com maior intensidade sobre o Sul do país, seus efeitos já serão percebidos no Sudeste, com possibilidade de pancadas de chuva.
Na segunda-feira (17), com o avanço do sistema em direção ao Sudeste, todas as regiões paulistas ficam sujeitas a pancadas de chuva, que podem ocorrer com intensidade forte.
Na terça-feira (18), o cenário permanece de atenção, com condições para chuva e variação de nuvens em grande parte do território paulista.
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira estão entre as regiões que devem registrar os maiores acumulados de chuva.
Embora os modelos meteorológicos não indiquem acumulados extremamente elevados na maior parte do Estado, há potencial para tempestades severas, com risco de alagamentos, deslizamentos, destelhamentos e queda de árvores. No litoral, também não se descarta a possibilidade de agitação marítima e ressaca, exigindo atenção redobrada.
A partir de quarta-feira (19), a frente fria se afasta, permitindo o retorno gradual de condições mais estáveis no Estado.
A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais e adotar medidas preventivas para minimizar os impactos das condições adversas previstas.