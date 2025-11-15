Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um suspeito na região central de São José dos Campos, na madrugada de sexta-feira (14), por volta das 3h, por tráfico de drogas.

Os policiais realizavam patrulhamento pela região central quando visualizaram um veículo em atitude suspeita, cujo condutor arremessou um pacote pela janela ao notar a aproximação da viatura.