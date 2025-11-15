15 de novembro de 2025
OPERAÇÃO POLICIAL

Motorista é preso em São José após jogar pacote com haxixe na rua

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Droga apreendida pela Polícia Militar em São José
Droga apreendida pela Polícia Militar em São José

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um suspeito na região central de São José dos Campos, na madrugada de sexta-feira (14), por volta das 3h, por tráfico de drogas.

Os policiais realizavam patrulhamento pela região central quando visualizaram um veículo em atitude suspeita, cujo condutor arremessou um pacote pela janela ao notar a aproximação da viatura.

Após breve acompanhamento, o automóvel foi abordado. Em retorno ao local do arremesso, os policiais localizaram um tijolo de substância análoga ao haxixe.

Foram apreendidos um tijolo de haxixe, um aparelho celular e o veículo envolvido na ocorrência.

O condutor confessou ter descartado o entorpecente, que seria entregue posteriormente. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

