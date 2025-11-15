Morreu aos 60 anos, nessa sexta-feira (14), no Vale do Paraíba, o “sanfoneiro e amigão” Vicente de Sousa Lemes, carinhosamente conhecido como "Tinho". A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Vicente foi velado no Salão do Asilo, na rua João Pessoa, no Centro de Santa Branca. A cerimônia de despedida acontece neste sábado (15), das 12h às 17h, com sepultamento no Cemitério Municipal de Santa Branca.