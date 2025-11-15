Morreu aos 60 anos, nessa sexta-feira (14), no Vale do Paraíba, o “sanfoneiro e amigão” Vicente de Sousa Lemes, carinhosamente conhecido como "Tinho". A causa da morte não foi divulgada.
O corpo de Vicente foi velado no Salão do Asilo, na rua João Pessoa, no Centro de Santa Branca. A cerimônia de despedida acontece neste sábado (15), das 12h às 17h, com sepultamento no Cemitério Municipal de Santa Branca.
Dezenas de mensagens nas redes sociais lamentaram a morte de Vicente, chamado de “amigão” e também conhecido como “Tinho”. Ele deixará muitas saudades.
“Lutou bastante, foi forte. Descanse em paz meu camarada, combinamos que você seria forte e sairia dessa e tocaria sanfona de novo, mas Deus te quis por perto. Descanse em paz meu amigão”, disse Gustavo Moresi.
“Meus sentimentos, descansa em paz. Tinho vai deixar muitas saudades, que Deus conforte os corações de todos familiares e amigos”, afirmou Isabel Silva.