Um motociclista atingiu um casal de idosos e matou a mulher em rodovia do Vale do Paraíba. O acidente aconteceu na BR-488, acesso a partir da rodovia Presidente Dutra para o Santuário Nacional de Aparecida, na manhã dessa sexta-feira (14), em frente à Rádio Aparecida.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu quando um veículo parou para permitir a passagem de um casal de idosos que fazia a travessia da rodovia. Nesse momento, uma motocicleta Honda/CG 150 Start, preta, placas de Potim, colidiu com o casal.
A idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ambos na esfera de trânsito.
De acordo com o relato do policial rodoviário federal, que compareceu à Delegacia de Polícia de Aparecida para registrar o caso, a equipe da PRF foi acionada para atender um acidente de trânsito com vítimas na BR-488.
No local, os agentes constataram que um veículo havia parado na pista para permitir a travessia de um casal de idosos, que atravessava a rodovia a pé.
Nesse momento, uma motocicleta que seguia pela via colidiu com os pedestres, derrubando o casal e também os ocupantes da moto.
Faixa de segurança.
O boletim ressalta que havia faixa de pedestres nas proximidades, mas o impacto aconteceu cerca de dez metros à frente da faixa, ou seja, o casal estaria atravessando fora da faixa de segurança.
Ainda segundo o PRF, inicialmente foi observado que os pedestres (casal) apresentavam lesões mais graves. O condutor da moto e o garupa apresentavam lesões consideradas mais leves.
O condutor da moto foi socorrido para atendimento hospitalar. O casal também foi encaminhado ao hospital. O garupa, por apresentar lesões leves, permaneceu no local, não sendo levado à unidade de saúde.
Posteriormente, já no plantão policial, o genro da vítima fatal compareceu para noticiar o óbito da idosa, apresentando a guia de encaminhamento de cadáver.
Embora o boletim traga um panorama detalhado do que aconteceu, alguns pontos ainda serão esclarecidos ao longo da apuração, como a velocidade da motocicleta, as condições de visibilidade e sinalização, a conduta do condutor da moto, a possível responsabilidade de outros condutores e o impacto das lesões nas demais vítimas.