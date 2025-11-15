Um motociclista atingiu um casal de idosos e matou a mulher em rodovia do Vale do Paraíba. O acidente aconteceu na BR-488, acesso a partir da rodovia Presidente Dutra para o Santuário Nacional de Aparecida, na manhã dessa sexta-feira (14), em frente à Rádio Aparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu quando um veículo parou para permitir a passagem de um casal de idosos que fazia a travessia da rodovia. Nesse momento, uma motocicleta Honda/CG 150 Start, preta, placas de Potim, colidiu com o casal.