Berço do PCC (Primeiro Comando da Capital) e chamada de ‘fábrica de monstros’, a Casa de Custódia de Taubaté teve seu fechamento prorrogado para julho de 2026, podendo ser adiado novamente. Enquanto isso, a unidade segue recebendo presos normalmente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A unidade está na lista dos mais de 30 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil que terão que ser fechados por decisão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).