A Polícia Militar capturou dois foragidos da Justiça durante operações em São José dos Campos nos dois últimos dias. Ambos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceram presos.

O primeiro foi capturado na madrugada de sexta-feira (14), por volta das 2h30, quando policiais militares do 1º BPM/I realizavam patrulhamento pelo no bairro Primeiro de Maio, em São José dos Campos.