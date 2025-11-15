A Polícia Militar capturou dois foragidos da Justiça durante operações em São José dos Campos nos dois últimos dias. Ambos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceram presos.
O primeiro foi capturado na madrugada de sexta-feira (14), por volta das 2h30, quando policiais militares do 1º BPM/I realizavam patrulhamento pelo no bairro Primeiro de Maio, em São José dos Campos.
No local, os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita. Após a abordagem, nada de ilícito foi localizado, porém, ao realizar a consulta criminal, retornou um mandado em aberto em seu desfavor.
Diante dos fatos, o criminoso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Na tarde de quinta-feira (13), por volta das 16h50, policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I capturaram um criminoso procurado pela Justiça no bairro Vila Tatetuba, na região leste de São José dos Campos.
A equipe deslocou-se para averiguar uma denúncia sobre a presença de um criminoso com mandado de prisão em aberto. No local, o marginal foi abordado e, após consulta ao sistema, confirmou-se que ele era procurado por crime previsto no Estatuto do Desarmamento.
Diante dos fatos o criminoso foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.