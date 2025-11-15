A FAB (Força Aérea Brasileira) recebeu mais um caça supersônico F-39 Gripen para incorpora à frota de defesa. A aeronave percorreu mais de dez mil quilômetros para tocar o solo brasileiro, nessa sexta-feira (14).

Fabricado na cidade de Linköping, no sul da Suécia, o caça é deslocado ao Brasil por via marítima, a partir de Norrköping, a bordo de um navio que, ao longo de cerca de 20 dias, atravessa o Oceano Atlântico, percorrendo mais de dez mil quilômetros de distância. Em Navegantes, no litoral de Santa Catarina, o F-39 Gripen encontra o solo brasileiro pela primeira vez.