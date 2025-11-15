A FAB (Força Aérea Brasileira) recebeu mais um caça supersônico F-39 Gripen para incorpora à frota de defesa. A aeronave percorreu mais de dez mil quilômetros para tocar o solo brasileiro, nessa sexta-feira (14).
Fabricado na cidade de Linköping, no sul da Suécia, o caça é deslocado ao Brasil por via marítima, a partir de Norrköping, a bordo de um navio que, ao longo de cerca de 20 dias, atravessa o Oceano Atlântico, percorrendo mais de dez mil quilômetros de distância. Em Navegantes, no litoral de Santa Catarina, o F-39 Gripen encontra o solo brasileiro pela primeira vez.
Para a aeronave de matrícula FAB 4111, foi nessa sexta-feira (14) que este importante momento ocorreu. A retirada do caça multimissão do navio de bandeira holandesa Fortunagracht aconteceu por volta das 20h50, envolvendo um check-list repleto de detalhes. Trata-se da 11ª aeronave a chegar ao Brasil.
“É uma operação complexa que requer um minucioso planejamento e coordenação de diversos atores, internos e externos à Força Aérea Brasileira”, explica o coronel aviador Claucio Oliveira Marques, gerente do Projeto F-X2, da Copac (Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate), organização da FAB responsável pela coordenação geral da Operação Navegantes.
Antes mesmo da abertura do compartimento do navio que trouxe o F-39 Gripen ao Brasil ocorreu a liberação da aeronave e de seus componentes. “Esse processo exige coordenação e participação ativa do Centro de Transporte Logístico da Aeronáutica no âmbito federal e estadual”, complementa.
Depois de cumprir mais esta etapa essencial na preparação para, em breve, decolar rumo a Anápolis (GO), o caça ainda percorreu cerca de três quilômetros, pelas principais vias de Navegantes, até o aeroporto. “É, sem dúvida, o momento de maior engajamento de todos haja vista a segurança requerida para esse percurso que, apesar de curto, apresenta diversos pontos de atenção”, esclarece o coronel.
O gerente do Projeto F-X2 ainda enfatiza que a FAB executou uma grande operação nas ruas do município com suporte de diversos atores, que desempenham papel fundamental no cumprimento da tarefa, seja na segurança, coordenação aeroportuária ou da navegação aérea. “É, também, o momento no qual, normalmente, a população tem a oportunidade de ver de perto o imponente caça de última geração da Força Aérea”, ressalta.
Nos próximos dias, a aeronave passará por procedimentos técnicos realizados pela fabricante SAAB, como instalação de kit de sobrevivência e assento ejetável, abastecimento e preparo de acionamento em solo. Com todas essas fases da Operação finalizadas, é autorizada a decolagem do FAB 4111 para a Base Aérea de Anápolis, onde será incorporado ao acervo do Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA) - Esquadrão Jaguar.
Cada novo F-39 Gripen entregue representa um avanço significativo ao país. De acordo com o presidente da Copac, major-brigadeiro do ar Mauro Bellintani, o Projeto FX-2 é resultado de uma série de interações feitas com diversas organizações do Comando da Aeronáutica e com a SAAB. “O mais importante é esta satisfação de podermos entregar à Força Aérea mais uma capacidade, ou seja, um poderoso vetor, para que continue a cumprir com excelência a missão constitucional de manter a soberania do espaço aéreo brasileiro”, destaca.
Quando se trata de defesa do país, o F-39 Gripen representa o estado da arte. A aeronave possui tecnologias de ponta com os mais modernos sistemas, sensores e armas para a operação em ambientes hostis e em cenários de combate complexos. O caça é capaz de cumprir missões de defesa aérea, ataque ao solo e reconhecimento, tudo com eficiência, elevada disponibilidade e baixo custo de operação.
Programa Gripen.
O programa Gripen brasileiro foi anunciado em 2013, quando o caça foi escolhido para substituir a frota de aeronaves de caça da Força Aérea Brasileira, assim como beneficiar a indústria nacional de Defesa. Em 2014, foi firmado o contrato para o desenvolvimento de 36 aeronaves, sendo 28 Gripen E (monoposto) e 8 Gripen F (biposto). E, em 2015, o contrato entrou em vigor, dando início ao maior programa de transferência de tecnologia já feito pela Saab.
O contrato inclui além das aeronaves, suporte logístico, sistemas de suporte e equipamentos relacionados, treinamento, armamentos e o acordo de cooperação industrial. O investimento total pe de aproximadamente R$ 13 bilhões.
Por meio do programa de transferência de tecnologia, a Saab capacitou mais de 350 brasileiros, entre engenheiros, técnicos e pilotos, com treinamentos teóricos e práticos para o desenvolvimento, teste, produção e manutenção do mais avançado caça multimissão do mundo, no Brasil.
Atualmente, o país conta com algumas infraestruturas vitais para o programa Gripen, como o Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen (ou GDDN, da sigla em inglês), o Centro de Ensaios em Voo do Gripen (ou GFTC, da sigla em inglês) e a linha de produção da aeronave, todos em Gavião Peixoto (SP). Além da unidade da Saab, em São Bernardo do Campo (SP), responsável pela produção de aeroestruturas do Gripen e pela manutenção do radar AESA e sensores de guerra eletrônica do caça.