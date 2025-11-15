Um homem procurado por roubos foi baleado ao tentar tomar arma de um policial militar durante ação contra o tráfico de drogas em Caçapava. O caso aconteceu durante patrulhamento ostensivo, por volta de 20h dessa sexta-feira (14), pela rua João Félix Oliveira Andrade, na Vila Bandeirantes.

No local, quatro suspeitos foram vistos pelos policiais em frente a uma residência próximos a dois veículos e foram abordados. Os policiais militares encontraram um tijolo, que depois se confirmou tratar-se de substância entorpecente.