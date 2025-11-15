A partir de segunda-feira (17), a Prefeitura de São José dos Campos passa a contar com mais um reforço permanente na manutenção urbana. Equipes de zeladoria estarão mobilizadas 24 horas por dia no CSI (Centro de Segurança e Inteligência) para identificar e atuar com mais agilidade nas ocorrências registradas em toda a cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com tecnologia avançada, o sistema detecta em tempo real situações como quedas de árvores provocadas por ventos fortes, pontos de alagamento, transbordamentos de rios e córregos, além de outros problemas que impactam a rotina da população.
Assim que uma ocorrência é identificada, os times emergenciais são acionados e podem mobilizar as forças de segurança e órgãos municipais. Segundo a Prefeitura, as imagens ao vivo do CSI garantem precisão, rapidez e coordenação nas ações.
“A operação amplia a capacidade de atuação preventiva e corretiva. Durante o verão, período marcado por tempestades e chuvas intensas, esse acompanhamento contínuo reforça ainda mais a segurança dos moradores e a prontidão das respostas”, disse a administração.
A Prefeitura informou que segue intensificando ações preventivas em todo o município, como podas de árvores, limpeza de bocas de lobo para melhorar o escoamento da água, roçadas em diversos horários e outras frentes de manutenção. O objetivo é reduzir impactos, antecipar ocorrências e manter São José em boas condições de funcionamento.
Implantado em 2021, o CSI joseense é referência nacional por utilizar tecnologia de ponta no videomonitoramento de ruas, parques e praças. Pioneiro na implantação de câmeras em vias públicas, o município conta atualmente com mais de 1.200 equipamentos espalhados por todas as regiões.