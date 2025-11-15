A partir de segunda-feira (17), a Prefeitura de São José dos Campos passa a contar com mais um reforço permanente na manutenção urbana. Equipes de zeladoria estarão mobilizadas 24 horas por dia no CSI (Centro de Segurança e Inteligência) para identificar e atuar com mais agilidade nas ocorrências registradas em toda a cidade.

Com tecnologia avançada, o sistema detecta em tempo real situações como quedas de árvores provocadas por ventos fortes, pontos de alagamento, transbordamentos de rios e córregos, além de outros problemas que impactam a rotina da população.