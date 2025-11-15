Um vídeo nas redes sociais reacendeu o debate sobre ressocialização de presos e proteção de crianças no Vale do Paraíba. Nele, o prefeito de Aparecida, José Luiz Rodrigues (PL), o Zé Louquinho, afirma que tem intenção de trazer o ex-jogador Robinho — condenado por estupro coletivo na Itália e atualmente preso em Tremembé — para atuar em escolinhas de futebol para crianças no município.

Robinho cumpre pena de 9 anos de prisão após condenação definitiva na Justiça italiana por estupro coletivo ocorrido em 2013, em Milão. A execução da pena foi homologada no Brasil e ele está detido desde março de 2024 na Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida como “presídio dos famosos”.