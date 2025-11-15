Um vídeo nas redes sociais reacendeu o debate sobre ressocialização de presos e proteção de crianças no Vale do Paraíba. Nele, o prefeito de Aparecida, José Luiz Rodrigues (PL), o Zé Louquinho, afirma que tem intenção de trazer o ex-jogador Robinho — condenado por estupro coletivo na Itália e atualmente preso em Tremembé — para atuar em escolinhas de futebol para crianças no município.
Robinho cumpre pena de 9 anos de prisão após condenação definitiva na Justiça italiana por estupro coletivo ocorrido em 2013, em Milão. A execução da pena foi homologada no Brasil e ele está detido desde março de 2024 na Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida como “presídio dos famosos”.
No vídeo, o prefeito diz que já “indagou a possibilidade” por meio de um convênio com a Funap (Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel, de amparo ao preso) e classifica a ideia como “trabalho de ressocialização”, questionando se as críticas seriam fruto de “racismo” e “preconceito”.
Na gravação, o prefeito começa afirmando que o tema virou “polêmica” depois de ele mencionar, em ocasião anterior, a possibilidade de trazer Robinho para Aparecida.
“Ah, uma polêmica que tá surgindo aí. Atenção, uma polêmica que tá surgindo aí. Eu falei ontem da intenção minha de trazer o Robinho. O Robinho, jogador da seleção brasileira, jogou no Real Madrid, foi cotado para ser o melhor do mundo.”
Atividades.
Ele explica que, ao saber que o ex-jogador está preso em Tremembé, teria perguntado sobre a possibilidade de incluí-lo em atividades de trabalho fora do presídio, amparadas por convênios já existentes.
“Nós temos convênio com a Funap, tem vários trabalhando aqui em Aparecida, tem gente trabalhando nas cidades vizinhas. É um trabalho de ressocialização, um trabalho de ressocialização.”
Em seguida, Zé Louquinho faz a defesa direta da ideia de usar Robinho como instrutor de escolinha de futebol: “Eu tava pensando em trazer o Robinho… pra ensinar as criancinhas a jogar bola. Vai bombar o estádio Penedo, lá no Oipeque. Quem que não quer ver o Robinho jogando bola, ensinando as crianças? Ou ele não entende de futebol?”.
O prefeito então questiona a resistência à proposta e menciona racismo e preconceito: “Ah, mas ele tá preso. Ué, mas tem vários que tão trabalhando com a gente da Funap no Brasil inteiro. Por que que não pode o Robinho? Por que o preconceito? Por que o racismo? Principalmente agora no dia da Consciência Negra, dia 20.”
Ao final, ele diz não entender as críticas, citando “preconceito com pobres”: “Gente, por que que o pessoal se preocupa tanto com racismo, com preconceito com pobres? Eu não sei por quê. Nós estamos em 2025.”
Até o momento, não há informação pública sobre pedido formal da Prefeitura de Aparecida ao sistema prisional ou à Funap para viabilizar a presença de Robinho em atividades em Aparecida.
Robinho.
Aos 41 anos, Robinho foi condenado pela Justiça da Itália a 9 anos de prisão por participação em um estupro coletivo contra uma mulher albanesa em 2013, em uma boate em Milão. A condenação transitou em julgado em 202
Em 2024, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou a execução da pena no Brasil. Robinho foi preso em Santos e transferido para a Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, onde permanece em regime fechado.
Em 2025, o STF manteve a decisão que homologou a sentença italiana e confirmou o cumprimento da pena em território brasileiro.
Relatos recentes indicam que o ex-jogador participa de trabalhos internos e atividades de estudo e leitura, que já resultaram, inclusive, em redução de parte da pena por remição.
Na fala, o prefeito de Aparecida menciona esse tipo de convênio para argumentar que outros presos já trabalham no município, e que, portanto, Robinho poderia ser incluído na mesma lógica de “trabalho de ressocialização”.