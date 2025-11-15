15 de novembro de 2025
PREVISÃO

Vale pode ter chuvas intensas com raios neste sábado, diz Defesa

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Região pode ter chuva forte neste sábado
Região pode ter chuva forte neste sábado

O Vale do Paraíba pode ser atingido por chuvas mais intensas e acompanhadas por descargas elétricas neste sábado (15), segundo a Defesa Civil Estadual.

O dia amanheceu com sol e temperaturas amenas, mas a condição climática pode mudar ao longo do sábado. No estado de São Paulo, algumas áreas da metade oeste amanheceram com chuva fraca.

Segundo a Defesa Civil, o sábado será marcado por sol entre nuvens e a maior parte do território paulista terá aumento de nebulosidade ao longo do dia. Com exceção do Vale, o restante do estado deve registrar chuva fraca.

“Contudo, o Vale do Paraíba, as regionais da divisa com o Paraná e da divisa com Minas Gerais poderão ter chuvas mais intensas e acompanhadas por descargas elétricas”, disse o órgão estadual.

As regionais de Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Araçatuba e Araraquara terão temperaturas máximas entre 28°C e 34°. No restante do Estado, as máximas ficarão entre 23°C e 27°C.

