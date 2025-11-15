O Vale do Paraíba pode ser atingido por chuvas mais intensas e acompanhadas por descargas elétricas neste sábado (15), segundo a Defesa Civil Estadual.
O dia amanheceu com sol e temperaturas amenas, mas a condição climática pode mudar ao longo do sábado. No estado de São Paulo, algumas áreas da metade oeste amanheceram com chuva fraca.
Segundo a Defesa Civil, o sábado será marcado por sol entre nuvens e a maior parte do território paulista terá aumento de nebulosidade ao longo do dia. Com exceção do Vale, o restante do estado deve registrar chuva fraca.
“Contudo, o Vale do Paraíba, as regionais da divisa com o Paraná e da divisa com Minas Gerais poderão ter chuvas mais intensas e acompanhadas por descargas elétricas”, disse o órgão estadual.
As regionais de Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Araçatuba e Araraquara terão temperaturas máximas entre 28°C e 34°. No restante do Estado, as máximas ficarão entre 23°C e 27°C.