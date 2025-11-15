O Vale do Paraíba pode ser atingido por chuvas mais intensas e acompanhadas por descargas elétricas neste sábado (15), segundo a Defesa Civil Estadual.

O dia amanheceu com sol e temperaturas amenas, mas a condição climática pode mudar ao longo do sábado. No estado de São Paulo, algumas áreas da metade oeste amanheceram com chuva fraca.