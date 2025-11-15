O delegado que investiga a morte do jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, morto em um acidente na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, pediu a prisão preventiva do motorista da BMW envolvido no caso.

O pedido de preventiva (prisão sem prazo determinado para acabar) foi solicitado pelo delegado titular do 1º Distrito Policial, Reinaldo Checa Júnior, na manhã de sexta-feira (14).