Rosa Maria Gonzaga morreu em Jacareí nesta última quinta-feira (13), dois dias depois de completar 67 anos. A cerimônia de despedida acontece neste sábado (15), das 11h às 15h, no Cemitério Jardim da Paz do Jardim Paraíso.

A partida precoce de Rosa Maria deixou os familiares e amigos de luto. Agora, ficam as boas lembranças dos tempos vividos.