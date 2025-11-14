14 de novembro de 2025
LUTO

Adeus, Rosa Maria; aos 67 anos, deixou família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Adeus, Rosa Maria; aos 67 anos, deixou família de luto no Vale

Rosa Maria Gonzaga morreu em Jacareí nesta última quinta-feira (13), dois dias depois de completar 67 anos. A cerimônia de despedida acontece neste sábado (15), das 11h às 15h, no Cemitério Jardim da Paz do Jardim Paraíso.

A partida precoce de Rosa Maria deixou os familiares e amigos de luto. Agora, ficam as boas lembranças dos tempos vividos.

E, nas redes sociais muitos aproveitaram para se despedir e desejar forças aos familiares. Vera Lúcia Ferreira foi uma delas. "Meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos", disse.

Eliana Santos também lamentou a morte de Rosa Maria. "Meus sentimentos a tds familiares e amigos que Deus conforte seus corações enlutados", escreveu.

