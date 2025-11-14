14 de novembro de 2025
OBITUÁRIO

Juarez Mello morre aos 95 anos em SJC; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Claudio Vieira/PMSJC

ENILDA LUCILIA MOTTA GONÇALVES

Falecimento: 14/11/2025
Idade: 87 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 15/11/2025 às 17h00
Local: Cemitério Municipal de Caxambu/MG

NATIMORTO (GABRIELA GORDIANO DE ASSIS)
Falecimento: 14/11/2025
Idade: Recém-nascido
Velório: Direto
Sepultamento: 15/11/2025 às 13h15
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

NAIR MARIANO SILVESTRE
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 77 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 15/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)

ANA MARIA FONTES RICO PASQUARELLI
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 81 anos
Velório: Velório Municipal de Paraibuna
Sepultamento: 15/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal de Paraibuna

GILBERTO PAULINO DOS SANTOS
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 51 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 15/11/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

EUGENIO JOSE PEREIRA
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 66 anos
Velório: Velório Municipal Caçapava
Sepultamento: 15/11/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal de Caçapava - SP

ANAVALDA RODRIGUES DE ALMEIDA UMBELINO
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 65 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 16h40
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

NELSON RODOLFO SANTOS
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 63 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

CÉSAR HENRIQUE BALDI SANTANA
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 72 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 16h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

JOÃO RIBEIRO
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 80 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)

JOSE MIGUEL NETO
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 90 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)

JOAQUINA MARIA DOS SANTOS
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 72 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 14h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ANTONIO MOREIRA DA SILVA
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 80 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 14h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOSÉ ANTUNES FILHO
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 79 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

VICENTINA ANSELMO GRASSINI
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 77 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JUAREZ PACHECO MELLO
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 95 anos
Velório: Igreja Adventista do Sétimo Dia - Avenida Tenente Nevio Baracho, 238 - Jardim Bela Vista
Sepultamento: 14/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 87 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

SIMÃO LEITE DAS NEVES
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 71 anos
Velório: Horto São Dimas (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 11h30
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

GERALDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 82 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOSE LUCIO DOS SANTOS
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 73 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA APARECIDA DE SOUZA
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 73 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

RONALDO RODRIGUES VENTURA
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 46 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 08h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

