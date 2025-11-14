ENILDA LUCILIA MOTTA GONÇALVES
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 87 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 15/11/2025 às 17h00
Local: Cemitério Municipal de Caxambu/MG
NATIMORTO (GABRIELA GORDIANO DE ASSIS)
Falecimento: 14/11/2025
Idade: Recém-nascido
Velório: Direto
Sepultamento: 15/11/2025 às 13h15
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
NAIR MARIANO SILVESTRE
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 77 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 15/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)
ANA MARIA FONTES RICO PASQUARELLI
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 81 anos
Velório: Velório Municipal de Paraibuna
Sepultamento: 15/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal de Paraibuna
GILBERTO PAULINO DOS SANTOS
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 51 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 15/11/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
EUGENIO JOSE PEREIRA
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 66 anos
Velório: Velório Municipal Caçapava
Sepultamento: 15/11/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal de Caçapava - SP
ANAVALDA RODRIGUES DE ALMEIDA UMBELINO
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 65 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 16h40
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
NELSON RODOLFO SANTOS
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 63 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
CÉSAR HENRIQUE BALDI SANTANA
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 72 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 16h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
JOÃO RIBEIRO
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 80 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)
JOSE MIGUEL NETO
Falecimento: 14/11/2025
Idade: 90 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)
JOAQUINA MARIA DOS SANTOS
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 72 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 14h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ANTONIO MOREIRA DA SILVA
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 80 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 14h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOSÉ ANTUNES FILHO
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 79 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
VICENTINA ANSELMO GRASSINI
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 77 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JUAREZ PACHECO MELLO
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 95 anos
Velório: Igreja Adventista do Sétimo Dia - Avenida Tenente Nevio Baracho, 238 - Jardim Bela Vista
Sepultamento: 14/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 87 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
SIMÃO LEITE DAS NEVES
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 71 anos
Velório: Horto São Dimas (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 11h30
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
GERALDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 82 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOSE LUCIO DOS SANTOS
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 73 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIA APARECIDA DE SOUZA
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 73 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
RONALDO RODRIGUES VENTURA
Falecimento: 13/11/2025
Idade: 46 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 14/11/2025 às 08h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)