PRESÍDIO DOS FAMOSOS

Serial killer de Guarulhos é transferida para Tremembé

Por Da Redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
A universitária Ana Paula Veloso Fernandes, denunciada por quatro homicídios supostamente cometidos com uso de veneno, foi transferida para a Penitenciária de Tremembé. A informação foi confirmada pela SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

A mudança de unidade também envolveu a irmã gêmea de Ana, Roberta Cristina Veloso Fernandes, apontada pela Polícia Civil como “serial killer”. Ela foi levada para um presídio feminino na zona norte de São Paulo, na região de Santana. A SAP não informou a data exata da chegada de Ana a Tremembé, penitenciária conhecida por receber presos de grande repercussão nacional.

Entre os detentos que já passaram pelo local estão Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni, Roger Abdelmassih e os irmãos Cravinhos. A notoriedade da unidade inspirou inclusive a produção de séries e documentários.

O advogado da universitária, Almir da Silva Sobral, disse ter participado de uma videoconferência com Ana após a transferência. Segundo ele, a jovem demonstrava estar abalada.

“Ela está assustada e, só de olhar para o semblante dela, deu para perceber que a ficha caiu”, afirmou. O defensor sustentou ainda que Ana não confessou os crimes, alegando que apenas descreveu como os episódios teriam ocorrido.

