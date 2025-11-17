17 de novembro de 2025
ADULTÉRIO

Cortou o membro do marido após traição, foi condenada e solta

Por Da Redação | Atibaia (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Daiane dos Santos Farias, condenada por mutilar o marido após descobrir uma traição, recebeu livramento condicional concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). A decisão impõe condições previstas na Lei de Execuções Penais.

O caso ocorreu em Atibaia, no interior paulista. Daiane estava detida na Penitenciária Feminina de Mogi das Cruzes e obteve o benefício em 4 de novembro, conforme informou a Secretaria de Administração Penitenciária. Ela cumpre pena de 4 anos, 8 meses e 26 dias de prisão, sentença definida em maio de 2024. Em agosto do mesmo ano, um pedido para recorrer em liberdade havia sido negado.

Logo após o crime, o marido, Gilberto Nogueira de Oliveira, declarou em entrevista que perdoava a esposa. A defesa dela ainda não se pronunciou sobre a decisão recente.

Daiane se entregou à polícia na madrugada de 22 de dezembro de 2023, confessando ter cortado o órgão genital do marido após descobrir que ele a traiu no dia de seu aniversário. Segundo o inquérito, ela esperou o homem chegar em casa, iniciou relação sexual, amarrou suas mãos com uma peça íntima e usou uma navalha para mutilá-lo. Depois, fotografou o órgão e o descartou no vaso sanitário.

O marido conseguiu pedir ajuda, enquanto Daiane procurou o irmão e, em seguida, foi até a delegacia, onde assumiu o crime. Inicialmente liberada, teve a prisão temporária decretada no dia seguinte.

