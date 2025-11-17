Daiane dos Santos Farias, condenada por mutilar o marido após descobrir uma traição, recebeu livramento condicional concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). A decisão impõe condições previstas na Lei de Execuções Penais.

O caso ocorreu em Atibaia, no interior paulista. Daiane estava detida na Penitenciária Feminina de Mogi das Cruzes e obteve o benefício em 4 de novembro, conforme informou a Secretaria de Administração Penitenciária. Ela cumpre pena de 4 anos, 8 meses e 26 dias de prisão, sentença definida em maio de 2024. Em agosto do mesmo ano, um pedido para recorrer em liberdade havia sido negado.