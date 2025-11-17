Um médico morreu após sofrer um grave acidente na manhã desta sexta-feira (14). O carro que ele dirigia capotou e pegou fogo logo após uma colisão. A vítima não resistiu às queimaduras.
O caso aconteceu na Avenida Itororó, em Maringá, no Noroeste do Paraná. De acordo com as primeiras informações, o Honda Civic conduzido por Fábio Tokunaga atravessou a avenida em alta velocidade no momento em que um veículo branco descia por uma rua lateral. A motorista não conseguiu frear e os dois carros bateram.
Com o impacto, o automóvel do médico capotou e incendiou. O Corpo de Bombeiros conteve as chamas, mas Tokunaga já estava sem vida quando foi retirado do veículo.
Uma médica que mora nas proximidades tentou prestar socorro e relatou que o condutor estava preso às ferragens. Segundo ela, o fogo se espalhou em segundos, impossibilitando a aproximação devido ao risco de explosão.
Fábio Tokunaga era oftalmologista e diretor de uma clínica, que divulgou nota lamentando sua morte e destacando sua trajetória profissional. A Associação Paranaense de Oftalmologia também manifestou pesar e solidariedade aos familiares.