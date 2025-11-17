Um médico morreu após sofrer um grave acidente na manhã desta sexta-feira (14). O carro que ele dirigia capotou e pegou fogo logo após uma colisão. A vítima não resistiu às queimaduras.

O caso aconteceu na Avenida Itororó, em Maringá, no Noroeste do Paraná. De acordo com as primeiras informações, o Honda Civic conduzido por Fábio Tokunaga atravessou a avenida em alta velocidade no momento em que um veículo branco descia por uma rua lateral. A motorista não conseguiu frear e os dois carros bateram.