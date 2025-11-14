Uma idosa de 69 anos foi presa após acionar integrantes de uma facção criminosa para cobrar uma suposta dívida do ex-companheiro, de 26 anos. A ação terminou com quatro detidos, incluindo a irmã da mulher, de 55 anos, e dois homens apontados como membros da organização.

O caso foi registrado em Chapada dos Guimarães. De acordo com a investigação, a “dívida” mencionada pela idosa correspondia apenas a presentes que ela havia dado ao rapaz durante o período em que estavam juntos.