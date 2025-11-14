Um homem de 43 anos registrou ocorrência após ser agredido ao confrontar o personal trainer que, segundo ele, estaria se relacionando com sua esposa. O episódio ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (12). A vítima relata ter sido golpeada no rosto com uma arma e ameaçada de morte.
A situação aconteceu no bairro Jardim Bonança, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, casado há 16 anos e pai de dois filhos, desconfiava de uma traição e decidiu verificar pessoalmente. Ele afirma ter visto a esposa na casa do personal trainer de 33 anos.
Após aguardar a saída da mulher, ele se aproximou do suspeito para pedir explicações. Conforme o registro, o personal negou qualquer envolvimento, mas, ao ser confrontado, sacou uma pistola, atingiu a vítima duas vezes no rosto com a arma e fez ameaças, dizendo que o mataria caso voltasse ao local.
O homem acionou a Polícia Militar, que esteve no endereço e conversou com o suspeito, mas não realizou buscas pelo armamento nem o levou para a delegacia. A vítima formalizou denúncia por ameaça, lesão corporal dolosa e porte ilegal de arma de fogo. O caso será investigado pela polícia.