Um homem de 43 anos registrou ocorrência após ser agredido ao confrontar o personal trainer que, segundo ele, estaria se relacionando com sua esposa. O episódio ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (12). A vítima relata ter sido golpeada no rosto com uma arma e ameaçada de morte.

A situação aconteceu no bairro Jardim Bonança, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, casado há 16 anos e pai de dois filhos, desconfiava de uma traição e decidiu verificar pessoalmente. Ele afirma ter visto a esposa na casa do personal trainer de 33 anos.