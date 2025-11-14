14 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
ASSASSINATO

Crueldade: mãe e filha de 5 anos são mortas a tiros em casa

Por Da Redação | Otacílio Costa (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Sabrina da Silva Souza, de 35 anos, e Isabelly da Silva Barbosa, de 5
Sabrina da Silva Souza, de 35 anos, e Isabelly da Silva Barbosa, de 5

Mãe e filha foram encontradas mortas a tiros durante a madrugada desta quarta-feira (12). As vítimas, de 35 e 5 anos, estavam dentro de casa quando foram atingidas. Cápsulas deflagradas foram localizadas no interior do imóvel, e a polícia investiga o caso como duplo homicídio seguido de suicídio.

A ocorrência foi registrada em Otacílio Costa, em Santa Catarina. Equipes do Samu chegaram ao local após vizinhos ouvirem disparos e acionarem o socorro. Ao entrar na residência, os agentes encontraram Sabrina da Silva Souza e a pequena Isabelly da Silva Barbosa já sem vida.

O marido de Sabrina, Marcelo Barbosa, também estava no imóvel, com ferimentos no tórax. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. A principal linha de investigação aponta que ele teria atirado contra a esposa e a filha antes de tirar a própria vida. A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime.

