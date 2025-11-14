Mãe e filha foram encontradas mortas a tiros durante a madrugada desta quarta-feira (12). As vítimas, de 35 e 5 anos, estavam dentro de casa quando foram atingidas. Cápsulas deflagradas foram localizadas no interior do imóvel, e a polícia investiga o caso como duplo homicídio seguido de suicídio.

A ocorrência foi registrada em Otacílio Costa, em Santa Catarina. Equipes do Samu chegaram ao local após vizinhos ouvirem disparos e acionarem o socorro. Ao entrar na residência, os agentes encontraram Sabrina da Silva Souza e a pequena Isabelly da Silva Barbosa já sem vida.