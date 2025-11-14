Uma mulher de 23 anos foi brutalmente agredida e jogada da janela do próprio apartamento após uma discussão com o marido, também de 23 anos. A vítima, que perdeu a consciência durante as agressões, caiu de uma altura de aproximadamente três metros. O homem foi preso e vai responder por tentativa de feminicídio.

O caso ocorreu em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a filha do casal, de apenas sete anos, presenciou a violência. A mulher permanece internada em um hospital da cidade e deve passar por mais duas cirurgias devido aos ferimentos.