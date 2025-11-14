Uma mulher de 23 anos foi brutalmente agredida e jogada da janela do próprio apartamento após uma discussão com o marido, também de 23 anos. A vítima, que perdeu a consciência durante as agressões, caiu de uma altura de aproximadamente três metros. O homem foi preso e vai responder por tentativa de feminicídio.
O caso ocorreu em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a filha do casal, de apenas sete anos, presenciou a violência. A mulher permanece internada em um hospital da cidade e deve passar por mais duas cirurgias devido aos ferimentos.
Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a vítima ainda não recorda todos os detalhes do ataque. Testemunhas relataram que o agressor, movido por ciúmes e acusações de traição, desferiu socos, chutes e empurrões antes de arremessá-la pela janela.
A investigação aponta que as agressões eram recorrentes desde setembro. O casal vivia junto desde o início do ano, e a vítima havia tentado se separar, mas foi ameaçada e acabou retornando para a casa do marido.
O suspeito já possui antecedentes por tráfico de drogas, receptação e violência doméstica — este último registrado por uma ex-companheira. Mesmo após o crime, ele teria tentado ameaçar a mulher ao menos duas vezes no hospital. Em uma das tentativas, ingeriu dez comprimidos de clonazepam na tentativa de ser internado no mesmo local, segundo a Polícia Civil.
Com base nas ameaças e na gravidade do caso, a delegada responsável solicitou a prisão preventiva do acusado. Em depoimento, ele negou o crime e afirmou que a vítima teria se jogado da janela por conta própria, versão descartada pela investigação.