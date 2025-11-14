Segundo o documento, o imposto poderá ser pago à vista em janeiro, com desconto de 3%, de acordo com a data-limite definida para cada final de placa. O pagamento também poderá ser feito em fevereiro, sem desconto, seguindo o mesmo cronograma.

O governo informou ainda que o IPVA poderá ser parcelado entre três e cinco vezes, conforme o valor total do imposto. O parcelamento padrão ocorrerá de janeiro a maio, desde que o montante seja igual ou superior a 10 Ufesps. Para valores menores, o parcelamento poderá ser feito em três ou quatro parcelas.