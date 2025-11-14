14 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONTAS CHEGANDO

Governo de SP divulga calendário de pagamento do IPVA 2026

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Segundo o documento, o imposto poderá ser pago à vista em janeiro, com desconto de 3%, de acordo com a data-limite definida para cada final de placa. O pagamento também poderá ser feito em fevereiro, sem desconto, seguindo o mesmo cronograma.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O governo informou ainda que o IPVA poderá ser parcelado entre três e cinco vezes, conforme o valor total do imposto. O parcelamento padrão ocorrerá de janeiro a maio, desde que o montante seja igual ou superior a 10 Ufesps. Para valores menores, o parcelamento poderá ser feito em três ou quatro parcelas.

Datas-limite para pagamento à vista, em janeiro:

  • Final 1: dia 12
  • Final 2: dia 13
  • Final 3: dia 14
  • Final 4: dia 15
  • Final 5: dia 16
  • Final 6: dia 19
  • Final 7: dia 20
  • Final 8: dia 21
  • Final 9: dia 22
  • Final 0: dia 23

Para quem optar por pagar sem desconto, em fevereiro, as datas seguem o mesmo calendário de vencimento por final de placa.

Os proprietários de caminhões terão um calendário distinto. O pagamento poderá ser feito à vista, sem desconto, até 22 de abril, ou parcelado em até cinco vezes, com vencimento fixado sempre no dia 20 de cada mês.

O imposto pode ser quitado em caixas eletrônicos, internet banking ou aplicativos bancários, mediante o número do Renavam do veículo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários