Um casal foi sequestrado e brutalmente assassinado após cair em uma emboscada armada por criminosos que se passaram por investidores interessados em um negócio de criptomoedas. As vítimas foram identificadas como Roman Novak, criador de um aplicativo que teria movimentado grande volume financeiro antes de ser alvo de denúncias de golpe, e sua esposa, Anna. Os corpos esquartejados foram encontrados dentro de uma lixeira.

O caso ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo as autoridades, Novak e Anna foram atraídos para um encontro em um resort na região de Hatta, onde acabaram dominados e levados a um cativeiro. No local, eles foram torturados enquanto os sequestradores exigiam as senhas de acesso à carteira digital do empresário.