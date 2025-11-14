Um casal foi sequestrado e brutalmente assassinado após cair em uma emboscada armada por criminosos que se passaram por investidores interessados em um negócio de criptomoedas. As vítimas foram identificadas como Roman Novak, criador de um aplicativo que teria movimentado grande volume financeiro antes de ser alvo de denúncias de golpe, e sua esposa, Anna. Os corpos esquartejados foram encontrados dentro de uma lixeira.
O caso ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo as autoridades, Novak e Anna foram atraídos para um encontro em um resort na região de Hatta, onde acabaram dominados e levados a um cativeiro. No local, eles foram torturados enquanto os sequestradores exigiam as senhas de acesso à carteira digital do empresário.
A polícia acredita que os criminosos tentavam recuperar valores supostamente perdidos no esquema que teria envolvido o aplicativo de Novak. Quando perceberam que não havia mais dinheiro disponível, os suspeitos executaram o casal e esquartejaram os corpos. Parte dos restos mortais foi descartada em lixeiras de um shopping, e nem todos foram encontrados.
O rastro dos celulares das vítimas foi registrado pela última vez em 4 de outubro, na Cidade do Cabo, antes de serem desligados. A operação para apurar o crime envolve forças de segurança dos Emirados Árabes, da Rússia e da África do Sul. Oito pessoas foram presas, incluindo supostos investidores prejudicados e um ex-funcionário do Ministério do Interior russo.
Roman Novak era conhecido por ostentar luxo nas redes sociais, exibindo carros esportivos, jatos particulares e viagens internacionais. Estimativas indicam que sua frota de veículos ultrapassava US$ 1,9 milhão.
As investigações continuam para identificar todos os envolvidos, localizar os demais restos mortais e esclarecer completamente as circunstâncias do duplo homicídio, que segue repercutindo internacionalmente.