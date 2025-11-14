Um homem de 25 anos foi preso após confessar à polícia que matou duas pessoas alegando ter recebido “ordens” por meio de mensagens criptografadas enviadas por uma barata. Ele foi detido e acusado de homicídio em primeiro grau.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no Novo México, nos Estados Unidos. De acordo com o mandado de prisão citado pelas autoridades, o suspeito, identificado como Alexis Hernandez, disse aos agentes do Gabinete do Xerife do Condado de Bernalillo que, na noite anterior ao crime, teria recebido instruções “codificadas” através do inseto para executar os disparos.