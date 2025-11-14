Um homem de 25 anos foi preso após confessar à polícia que matou duas pessoas alegando ter recebido “ordens” por meio de mensagens criptografadas enviadas por uma barata. Ele foi detido e acusado de homicídio em primeiro grau.
O caso ocorreu no Novo México, nos Estados Unidos. De acordo com o mandado de prisão citado pelas autoridades, o suspeito, identificado como Alexis Hernandez, disse aos agentes do Gabinete do Xerife do Condado de Bernalillo que, na noite anterior ao crime, teria recebido instruções “codificadas” através do inseto para executar os disparos.
Segundo os investigadores, Hernandez estava armado com uma pistola na cintura e carregava também um sabre dos Fuzileiros Navais. Aos policiais, afirmou ser fuzileiro e declarou que “precisava fazer o que tinha que ser feito” para se proteger.
Ele relatou acreditar que o proprietário da casa o perseguia e instalava câmeras escondidas nas luminárias, além de ouvir vozes provenientes das aberturas de ventilação. Uma das vítimas era justamente o dono do imóvel. As autoridades informaram ainda que Hernandez conhecia os dois homens mortos.
O mandado aponta que o suspeito havia adquirido a arma dias antes, dizendo temer pela própria vida. Ele afirmou que entrou em pânico quando os dois homens o levaram até um quarto nos fundos da casa.
Alexis Hernandez foi levado ao Centro de Detenção Metropolitano de Bernalillo na manhã de sábado (8) e permanece preso, respondendo a duas acusações de homicídio em primeiro grau.