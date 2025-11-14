Um adolescente de 18 anos foi preso em flagrante por ter engravidado uma menina de 13 anos e levado a garota para fora de casa durante a madrugada. A prisão aconteceu após a mãe da vítima denunciar o desaparecimento à polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Cascavel, no Oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o jovem invadiu a residência dos pais da menina enquanto eles dormiam e a retirou do local. Ele havia sido alertado sobre a ilegalidade do relacionamento, mas desconsiderou o aviso.