Um acidente envolvendo um carro e um ônibus chamou a atenção no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (14). Um veículo bateu violentamente na traseira de um coletivo que estava parado em um ponto, mas ninguém ficou ferido.

O caso ocorreu por volta das 15h35 na avenida Dr. João Baptista Soares de Queiroz Júnior, na zona oeste da cidade. De acordo com testemunhas, o motorista do carro, um modelo branco, contou que teve um problema mecânico no câmbio automático e não conseguiu reduzir a velocidade antes da batida. Ele afirmou ainda que havia adquirido o veículo no mesmo dia, o que aumentou sua surpresa com a falha.