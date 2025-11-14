Uma mulher de 37 anos foi encontrada morta dentro de casa em Toledo, no Oeste do Paraná, na tarde desta quinta-feira (13). O principal suspeito do feminicídio é o companheiro da vítima, de 27 anos, preso em flagrante logo após o crime.

Segundo informações da polícia, o casal mantinha um relacionamento há cerca de dois anos e a discussão entre os dois teria terminado em violência. A mulher foi atingida por um golpe de faca no pescoço.