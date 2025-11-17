O combate ao PCC (Primeiro Comando da Capital), maior e mais temida facção criminosa do país, conta com um marco que entra para a história: a Operação Carbono Oculto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A operação é mencionada como exemplo de ação de combate a organizações criminosas por contar com uma força-tarefa formada por diversos órgãos, como o Ministério Público de São Paulo, a Receita Federal e a Polícia Federal.