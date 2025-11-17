O combate ao PCC (Primeiro Comando da Capital), maior e mais temida facção criminosa do país, conta com um marco que entra para a história: a Operação Carbono Oculto.
A operação é mencionada como exemplo de ação de combate a organizações criminosas por contar com uma força-tarefa formada por diversos órgãos, como o Ministério Público de São Paulo, a Receita Federal e a Polícia Federal.
Eles conseguiram desmantelar um esquema de fraudes e de lavagem de dinheiro do PCC envolvendo o uso de fintechs, que são bancos digitais. A operação levou os agentes a cumprirem mandados no coração financeiro de São Paulo, a Faria Lima.
“Descobriu-se esse emaranhado, essa circulação de valores por diversas formas, como fintechs, fundos de investimento, e foi através disso que se chegou a Faria Lima. Mas esse grupo desenvolvia ali vários tipos de fraudes”, afirmou o promotor de justiça Alexandre Castilho (foto abaixo), membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público.
“Nós unimos forças, cada um com um pedaço da investigação e foi deflagrada tudo ao mesmo tempo. Mas é algo que ainda vai ser maturado, a investigação ainda vai ter desdobramentos, porque a massa de informações colhida vai demandar muito tempo para analisar. Não é uma coisa simples”, afirmou.
Castilho destacou que a operação tornou-se um marco no combate ao crime organizado no país. “De fato foi um marco, vamos dizer assim, porque já conseguiu algumas medidas que nós aqui no Ministério Público esperávamos há muito tempo, como, por exemplo, a regulação das fintechs. Tem até uma questão do devedor contumaz que está sendo discutido no Congresso. Então já são consequências diretas dessa operação.”
