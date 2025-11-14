A morte da pastora evangélica Nilma Martins Soares, 50 anos, comoveu familiares e amigos no Vale do Paraíba. Eles usaram as redes sociais para lamentar a partida dela e prestar homenagens ao legado que ela deixa.
Nilma morreu nessa quinta-feira (13) e seu corpo foi velado no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí. O sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (14), às 15h30, no Cemitério Campo da Saudade (Avareí), em Jacareí. A causa da morte não foi divulgada.
Familiares de Nilma publicaram mensagens lamentando a morte da pastora, que era muito querida pela comunidade evangélica da região.
“Ah mãezinha, como eu queria que fosse mentira, vou te amar eternamente”, disse Sara Soares. “Como eu queria que fosse mentira, mãezinha, eu te amo muito”, afirmou Jéssica Soares.
Aline Miranda comentou: “Ah Nilma, estamos tão tristes com a sua partida, mas o céu está em festa com a sua chegada. Ainda me lembro do seu primeiro conselho quando começamos a trabalhar e também do último”.
“Naquele dia, quando você estava bem, eu disse com o coração cheio de alegria: 'Nilma, como é bom ouvir sua voz!' E você riu, toda feliz. Não vou mais ouvir você dizer 'beba bastante água, se hidrate'. Que o Espírito Santo console sua família e seus amigos. Eu imagino como você deve estar deslumbrante com a glória de Deus, vendo como Ele é lindo. Obrigada por tudo! Te amaremos para sempre”, completou.
Juliana Martins escreveu: “Só Deus. Mulher tão cheia de alegria e disposição. Mas agora venceu e guardou a fé. Deus seja louvado”.
“Foi um privilégio trabalhar esses anos ao teu lado, obrigada por todos ensinamentos e por partilhar um pouco da sua vida! Que Deus pai te receba de braços abertos. Vai fazer muita falta nos nossos dias”, afirmou Mariane Fioranelli.
“Ohhh! Minha querida irmã em Cristo!! Você sempre dizia: Boraaaaa dar uns Glórias para Jesus!!! E você foi cantar juntamente com os anjos ao lado do pai! Saudades eternas!”, disse Grassa Almeida.
Rosangela Faria apontou: “Mulher abençoada, onde encontrava com ela sempre com um sorriso no rosto, agora ela voltou pra casa. Que Deus traga conforto às filhas aos familiares e amigos”.
Alexandre Amorim comentou: “Deus convoca os melhores de seus filhos para se juntar a ele, mas ela deixa aqui na terra sua marca sua história, naqueles que tiveram a grande oportunidade de conviver com ela nunca deixará morrer sua presença sua imagem seu legado. Não é um adeus, mas sim logo nos veremos”.