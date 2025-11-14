A morte da pastora evangélica Nilma Martins Soares, 50 anos, comoveu familiares e amigos no Vale do Paraíba. Eles usaram as redes sociais para lamentar a partida dela e prestar homenagens ao legado que ela deixa.

Nilma morreu nessa quinta-feira (13) e seu corpo foi velado no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí. O sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (14), às 15h30, no Cemitério Campo da Saudade (Avareí), em Jacareí. A causa da morte não foi divulgada.