O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), disse que o contrato de concessão da limpeza pública no município pode ser rompido com a empresa Ambiental, que venceu a concorrência.

A medida será tomada caso a companhia não resolva eventuais problemas na prestação do serviço, que estão sendo mapeados em estudo. O contrato é de PPP (Parceria Público-Privada) de 30 anos, dos quais passaram-se 16 anos – restando 14 anos para o término.