Estudantes do Ensino Médio da rede estadual de São Paulo podem se candidatar a vagas de estágio por meio do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), programa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) voltado para jovens matriculados no itinerário de formação técnica e profissional.

As bolsas podem chegar a R$ 851,46 mensais, dependendo do curso e da carga horária. Segundo a Seduc-SP, os valores são compatíveis com o mercado de trabalho de cada área.