Estudantes do Ensino Médio da rede estadual de São Paulo podem se candidatar a vagas de estágio por meio do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), programa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) voltado para jovens matriculados no itinerário de formação técnica e profissional.
As bolsas podem chegar a R$ 851,46 mensais, dependendo do curso e da carga horária. Segundo a Seduc-SP, os valores são compatíveis com o mercado de trabalho de cada área.
Alunos matriculados no itinerário formativo técnico da 2ª ou 3ª séries do Ensino Médio podem participar do processo seletivo. Durante os primeiros seis meses, o pagamento das bolsas é realizado diretamente pela Seduc-SP, que também garante seguro contra acidentes pessoais para os estudantes.
Após o período inicial, os contratos de estágio podem ser efetivados pelas próprias empresas parceiras, permitindo que o aluno continue a experiência profissional.
Para concorrer às vagas, o estudante precisa atender aos seguintes critérios:
- Estar matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio técnico;
- Ter no mínimo 16 anos na data da admissão;
- Manter frequência escolar igual ou superior a 85%;
- Ter participado do Provão Paulista Seriado no ano anterior à seleção.
Empresas interessadas em oferecer vagas de estágio também podem aderir ao BEEM. A inscrição é feita por meio do formulário disponível no link: https://lp-beem.ciee.org.br/empresa
O programa conta com parceria do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), responsável por organizar o processo seletivo e conectar estudantes a oportunidades no mercado de trabalho.