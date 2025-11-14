A crise envolvendo a adulteração de bebidas por metanol provocou, além de mortes e intoxicações, uma queda significativa na venda dos bares. A informação é do empresário Antônio Ferreira Júnior, presidente do Sinhores (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos e Região).

“Durante esse período teve uma queda significativa na venda dos bares, principalmente. As pessoas, com toda razão, ficaram com medo [de com sumir bebidas], com o pé atrás, e com toda razão, e eles entendem”, afirmou Ferreira Júnior.