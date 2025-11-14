A Polícia Civil investiga o estupro de uma universitária de 22 anos que foi encontrada em estado de choque, ferida e com sangramento intenso dentro do próprio carro, na noite de quinta-feira (13), em Jacareí. O agressor ainda não foi identificado.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem foi levada pelo companheiro ao Hospital São Francisco de Assis após ser encontrada nas proximidades do Parque Vale do Sol. Desorientada e em pânico, ela tremia e tinha grande quantidade de sangue nas roupas. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como estupro com lesão corporal grave.

Desvio de rota e sensação de perseguição