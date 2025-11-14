Um vídeo mostra troca de tapas entre duas mulheres durante a chegada do Papai Noel no Shopping CenterVale, na região central de São José dos Campos. O evento foi realizado no dia 9 de novembro.
A imagem mostra a confusão entre as duas mulheres e os tapas que foram dados durante a passagem do Papai Noel pelo centro de compras.
Uma dela é mãe de uma menina autista e alega, em depoimento publicado nas redes sociais, que teria sido ofendida pela outra mulher com um palavrão direcionado à filha autista. Ela admitiu que deu um tapa na mulher. “Eu reagi, mas não esperava um homem covarde me bater. Isso crime”, disse ela.
A outra mulher não foi localizada para comentar a confusão.
Segundo o relato inicial, um casal que estava atrás na fila não teria aceitado que a criança tivesse um atendimento prioritário, o que gerou discussão e, segundo a mãe, culminou na agressão sofrida por ela.
O vídeo mostra que a mãe da criança autista dá o primeiro tapa em uma mulher. Logo na sequência, o marido da mulher agredida revida com outro tapa, atingindo a mãe. A intervenção do segurança do shopping acontece imediatamente após as agressões.
A mãe afirma que reagiu porque teria ouvido ofensas preconceituosas contra sua filha antes da agressão. Esse trecho da discussão não aparece no vídeo, que mostra agressão de ambos os lados. Houve um desentendimento, seguido de agressões mútuas.