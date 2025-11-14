Um vídeo mostra troca de tapas entre duas mulheres durante a chegada do Papai Noel no Shopping CenterVale, na região central de São José dos Campos. O evento foi realizado no dia 9 de novembro.

A imagem mostra a confusão entre as duas mulheres e os tapas que foram dados durante a passagem do Papai Noel pelo centro de compras.