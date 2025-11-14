A Black Friday de 2025 acontece oficialmente no dia 28 de novembro, mas o movimento promocional já começou nas lojas físicas e virtuais da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba).

Segundo o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região), a expectativa é de que as vendas no comércio apresentem um crescimento de 5% em comparação ao mesmo período do ano passado.

