A Black Friday de 2025 acontece oficialmente no dia 28 de novembro, mas o movimento promocional já começou nas lojas físicas e virtuais da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba).
Segundo o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região), a expectativa é de que as vendas no comércio apresentem um crescimento de 5% em comparação ao mesmo período do ano passado.
Com descontos que podem chegar a 70%, a data se consolidou como uma das principais oportunidades para consumidores anteciparem as compras de Natal e aproveitarem preços mais competitivos. De acordo com o presidente do Sincovat e vice-presidente da FecomercioSP, Dan Guinsburg, o comportamento dos consumidores evoluiu ao longo dos anos.
“A Black Friday começou com as pessoas aproveitando essas oportunidades de bons descontos, e ela tinha uma característica: os produtos eram comprados para uso próprio. Agora, as pessoas têm aproveitado esses descontos também para começar a adquirir os presentes de Natal”, comenta.
Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o consumidor atual é cada vez mais multicanal, transitando entre o ambiente digital e o físico, em busca de praticidade e agilidade no processo de compra. Essa integração tem sido fundamental para garantir experiências de compra mais eficientes — e os lojistas já se adaptaram a essa nova dinâmica.
Guinsburg reforça que o cenário mudou: “O comércio está mudando muito. No início, tínhamos as lojas físicas; depois, as lojas com vendas online, em um contexto em que esses dois ambientes não se conversavam. Hoje, isso mudou: existe uma grande integração entre esses mundos. Um pedido feito virtualmente em uma grande rede, por exemplo, provavelmente será entregue ao consumidor pela filial mais próxima. Isso acontece porque há uma necessidade de urgência no público — assim que finalizam a compra online, as pessoas sentem a necessidade de ter o contato físico com o produto o mais breve possível. E os lojistas já entenderam isso e vêm priorizando oferecer essa experiência integrada.”
Sites mais rápidos, navegação intuitiva e checkouts simplificados também são fatores decisivos para aumentar a conversão. A combinação entre ofertas atrativas e uma jornada de compra mais fluida deve impactar diretamente o desempenho das lojas durante o período.
Com consumidores mais informados e exigentes, a expectativa é de que a Black Friday 2025 mantenha a tendência de crescimento e continue estimulando a economia regional.