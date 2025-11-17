Após atraso na entrega de ônibus elétricos em outubro, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que a cidade vai receber mais 15 novos veículos em novembro, até o final do mês.
Os ônibus se juntarão aos cinco que já foram entregues em 1º de outubro, pela empresa Green Energy, que venceu a licitação em contrato de R$ 2,7 bilhões por 15 anos. Os veículos são montados pela Eletra.
Os ônibus são alugados pela Urbam (Urbanizadora Municipal), empresa ligada à Prefeitura de São José. A Green Energy também será responsável pela manutenção preventiva dos ônibus durante a vigência do contrato.
O primeiro lote de ônibus elétricos para São José previa 20 veículos entregues em setembro, mas a montagem dos carros atrasou e a cidade recebeu os cinco primeiros ônibus em 1º de outubro. O lote complementar de 15 ônibus estava previsto para chegar até o final de outubro, mas também atrasou.
“Tem mais 15 veículos que chegam da primeira etapa. Nós tivemos um atraso com relação à produção de chassi, mas isso já foi já equacionado, tanto que já tem os carros de janeiro também em linha de produção. Então, antes do final do mês de novembro, a gente recebe mais 15 veículos”, afirmou Anderson.
Os primeiros ônibus elétricos irão circular em linhas da região sul de São José dos Campos, mas também atendendo bairros em outras regiões.
“Os veículos chegam e já vão para suas linhas. A gente concentra hoje a operação na região sul. Aliás, partindo da região sul. Isso quer dizer que o carro sai da região sul e vai para a norte, para a leste”, disse Anderson.
A região sul foi escolhida para iniciar a operação dos novos ônibus elétricos por abrigar um posto de abastecimento de energia elétrica.
“Nós já estamos construindo e ampliando esse posto lá da região sul. Já estamos licitando e contratando a construção de postos de abastecimento. Nós vamos ter 10 espaços de abastecimento, sendo duas garagens e oito pontos de carregamento dos ônibus elétricos”, explicou o prefeito.
No total, São José terá 400 ônibus elétricos entregues gradualmente até setembro de 2026, quando o novo sistema de transporte está previsto para começar a operar em plenitude.
Segundo a Prefeitura, entre dezembro e janeiro a cidade receberá mais 60 ônibus. Depois em maio do ano que vem prevê-se a entrega de mais 120 veículos, com os 200 restantes até setembro de 2026, completando a frota de 400 ônibus elétricos.
Licitações.
Com a chegada dos primeiros ônibus elétricos a São José, a Prefeitura vai lançar três licitações para a operação do novo sistema de transporte. Serão contratadas empresas para gerir os pontos de carregamento dos veículos elétricos, para operar os ônibus e para administrar a cobrança de tarifa e as finanças do novo modelo.
“Da parte de construção dos pátios, vai ser por uma concessão, com fornecimento de energia. A gente vai fazer a concessão para ter esses espaços, que poderão ser explorados pela iniciativa privada, garantindo o abastecimento e o carregamento dos ônibus. A Prefeitura vai comprar essa energia. Essa é a parte do subsídio do município, a energia desses veículos será fornecida e custeada pelo município”, disse Anderson.
“Depois no começo do ano a gente deve disparar o processo de operação do sistema, que é toda a parte de motorista, cobradores, manutenção, borracheiro, funilaria, enfim, toda parte de operação do sistema de transporte público, que venha com duas garagens dentro dessa operação”, afirmou o prefeito.
Por fim, será feita a contratação para a “conta mobilidade”, a parte financeira do novo sistema. “Começa a fazer a partir de janeiro a mudança também do cartão de transporte público”, confirmou Anderson.
“A gente vai com um cartão de conta mobilidade, onde a gente integra todo o sistema de ônibus, com um sistema alternativo das vans, depois a gente integra também com os táxis, com o sistema de aplicativo, colocar toda a parte de modais, bicicleta, patinete, todos dentro de uma única conta para que o cidadão possa ter a facilidade de um único cartão e poder usufruir de todo esse sistema”, completou o prefeito de São José.