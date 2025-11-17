Após atraso na entrega de ônibus elétricos em outubro, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que a cidade vai receber mais 15 novos veículos em novembro, até o final do mês.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os ônibus se juntarão aos cinco que já foram entregues em 1º de outubro, pela empresa Green Energy, que venceu a licitação em contrato de R$ 2,7 bilhões por 15 anos. Os veículos são montados pela Eletra.