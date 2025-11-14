O Vale do Paraíba pode ser atingido por tempestades com raios, vento e queda de granizo até a próxima terça-feira (18), de acordo com os modelos meteorológicos.

Nesta sexta-feira (14) e sábado (15), feriado da Proclamação da República, as condições são semelhantes ao verão, ou seja, o dia será marcado pela presença do sol entre algumas nuvens, o que aumentará a sensação de calor e abafado.