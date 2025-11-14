O Vale do Paraíba pode ser atingido por tempestades com raios, vento e queda de granizo até a próxima terça-feira (18), de acordo com os modelos meteorológicos.
Nesta sexta-feira (14) e sábado (15), feriado da Proclamação da República, as condições são semelhantes ao verão, ou seja, o dia será marcado pela presença do sol entre algumas nuvens, o que aumentará a sensação de calor e abafado.
Porém, no decorrer das horas, a soma deste calor com a umidade proveniente do oceano e da Amazônia criam condições para pancadas de chuva forte, seguidas por raios e vento.
No domingo (16) até terça-feira (18), a frente fria que avançará pelo estado de São Paulo provocará pancadas de chuva forte e isoladas, seguidas por raios, vento e granizo.
Além disso, os atuais modelos meteorológicos estão indicando condições para momentos de temporais. Recomenda-se atenção redobrada em áreas de risco, pois há condições para transtornos, principalmente em áreas de risco.
Alerta.
Essas condições levaram o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a emitir um alerta para o risco de tempestades em todas as cidades da região do Vale do Paraíba nesta sexta-feira (14).
De acordo com o Inmet, há previsão de chuva de até 50 milímetros no dia e ventos de até 60 quilômetros por hora.
O alerta é válido para os municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Ele é válido até a noite desta sexta, mas pode ser estendido.