14 de novembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Bebê de 4 meses é encontrada sem vida no berço; polícia investiga

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Uma bebê de quatro meses foi encontrada sem vida no berço em Arapongas, no norte do Paraná, na noite de terça-feira (11). A Polícia Civil investiga as causas da morte, que ainda não foram esclarecidas.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a mãe relatou que colocou a filha para dormir de forma habitual e, algumas horas depois, voltou ao quarto e encontrou a criança imóvel e sem respirar.

Desesperada, ela acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) imediatamente. Os socorristas realizaram manobras de reanimação por cerca de uma hora, mas o óbito foi confirmado dentro da própria residência.

A Polícia Científica de Apucarana também esteve no local para realizar os primeiros procedimentos periciais. O corpo foi encaminhado para exames que devem auxiliar a esclarecer a causa da morte.

Mãe diz que colocou a bebê de lado no berço

Segundo o boletim, a mãe informou que havia colocado a menina deitada de lado no berço antes de sair do quarto. Minutos depois, percebeu que ela não respirava e tentou reanimá-la antes da chegada da equipe médica.

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação, e somente os exames periciais poderão indicar se houve morte súbita, sufocamento acidental ou qualquer outro fator relacionado.

