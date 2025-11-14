A SDUH (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação) de São Paulo vai disponibilizar mais de R$ 1,2 milhão em subsídios para a nova edição do Feirão Casa Paulista, que ocorre nas cidades de São José dos Campos e Taubaté, neste final de semana.

Serão oferecidas 97 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI), sendo 95 em São José dos Campos, no valor de R$ 13 mil cada, e duas em Taubaté, de R$ 10 mil cada. Os subsídios são concedidos a fundo perdido para famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel.