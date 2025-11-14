14 de novembro de 2025
RODOVIA

URGENTE: Homem é atropelado no Vale e fica gravemente ferido

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de aproximadamente 30 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, nesta sexta-feira (14).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 166 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, no trecho de Jacareí.

A vítima foi removida para a Santa Casa de Jacareí em estado grave. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Ainda segundo a PRF, a faixa 2 ficou interditada para o atendimento à ocorrência, mas sem congestionamento no local.

