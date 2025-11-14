O morador da casa onde ocorreu a explosão na zona leste de São Paulo, na noite de quinta-feira (13), já foi investigado pela Polícia Civil por soltar balões com fogos de artifício em 2011, em São José dos Campos. O nome dele é Adir de Oliveira Mariano, atualmente com 46 anos. O imóvel ficou completamente destruído.
A Política Técnico-Científica faz exames num corpo encontrado dentro da residência, na rua Francisco Bueno, no Tatuapé, para tentar identificá-lo. A suspeita é de que quem morreu seja Adir. O resultado do laudo necroscópico do IML (Instituto Médico Legal), que ainda não ficou pronto, vai permitir a identificação da vítima.
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São José, o local "armazenava irregularmente fogos de artifício." Adir ainda não foi localizado e aparece, até esse momento, como investigado na delegacia que apura as causas eventuais responsabilidades pela explosão.
A principal hipótese das autoridades é de que esses fogos causaram a explosão que deixou feridas outras dez pessoas que passavam de carro pelo local. As vítimas não correm risco de morte.
Seus veículos também foram danificados com o impacto do deslocamento de ar. Vidros de janelas de imóveis vizinhos se quebraram. Câmeras de seguranças e moradores registraram a explosão.
Em 2015, Adir e outras pessoas foram absolvidas pela Justiça das acusações de "associação criminosa" porque integrariam grupo de baloeiros que cometeram "crime ambiental" na região.
Em 2011, Adir e outras cinco pessoas chegaram a ser detidos por policiais correndo atrás de um balão que havia caído em São José dos Campos. Soltar balões é crime porque eles podem provocar incêndios em matas e residências em áreas de matas e urbanas.
Um dos detidos usava uma "camiseta de grupo de baloeiros". Após terem sido levados para a delegacia, eles alegaram apenas ter "visto o balão e o seguido". E foram soltos.
Como todos negaram envolvimento com o balão que caiu em São José, há dez anos a Justiça entendeu à época que "não estão comprovados os fatos narrados na denúncia ao crime de soltar balão". E diante disso absolveu o grupo.
No Brasil, a pena para quem é condenado por soltar balões é de 1 ano a 3 anos de detenção, mais pagamento de multa.
Em suas páginas nas redes sociais, ele aparece em fotos e comentários demonstrando seu interesse por balões e fogos de artifício.
Em uma das postagens, feita em 2017, escreveu: "Poucos vão entender q por traz de papel cola vela e fogo existe algo inesplicavel [SIC] um sentimento de adoração e necessidade q nos leva a um lugar único e a explicação é q é um dom q Deus nos abençou (fica a saudade mais também fica a alegria de saber q foi uma pessoa especial q foi selecionada por Deus pra ter o dom desta arte) descanse em paz", escreveu ele para homenagear um amigo que havia morrido.
Para policiais ouvidos pela reportagem, a mensagem acima faz referência a prática de se fabricar e soltar balões, o que é ilegal.
Segundo a Defesa Civil municipal, ao menos 23 imóveis vizinhos da rua foram interditados. Os moradores foram levados para as casas de parentes.
Uma moradora da rua relatou o desespero após a explosão que provocou destruição na esquina das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf. Um raio de três quarteiros da explosão teve casas prejudicadas.
Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu por volta das 19h45. Várias residências e carros foram atingidos. Oito viaturas foram enviadas ao local para prestar socorro.
* Com informações do G1 SP