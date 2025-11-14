O morador da casa onde ocorreu a explosão na zona leste de São Paulo, na noite de quinta-feira (13), já foi investigado pela Polícia Civil por soltar balões com fogos de artifício em 2011, em São José dos Campos. O nome dele é Adir de Oliveira Mariano, atualmente com 46 anos. O imóvel ficou completamente destruído.

A Política Técnico-Científica faz exames num corpo encontrado dentro da residência, na rua Francisco Bueno, no Tatuapé, para tentar identificá-lo. A suspeita é de que quem morreu seja Adir. O resultado do laudo necroscópico do IML (Instituto Médico Legal), que ainda não ficou pronto, vai permitir a identificação da vítima.