Depois de encarar redação, linguagens e ciências humanas, é hora de respirar fundo e se preparar para o segundo dia do Enem. Agora entram em cena matemática e ciências da natureza (física, química e biologia), áreas que exigem atenção, estratégia e confiança no próprio preparo.
Antes da prova, revise com inteligência, não com exaustão. Foque nos temas que mais aparecem: funções, geometria, energia, eletricidade, genética e ecologia, por exemplo.
Releia seus resumos, assista a revisões rápidas e, principalmente, resolva questões de provas anteriores — elas são o melhor treino para entender o estilo do Enem e fortalecer sua segurança. Além disso, é bom ficar de olho no perfil da Apro, nossos professores estão postando vídeos rápidos com dicas para cada uma das matérias!
Durante a prova, jogue com estratégia. Comece pelas matérias em que você tem mais confiança e vá construindo seu ritmo. Se uma questão parecer complicada demais, siga em frente e volte depois: manter a calma é essencial para o bom desempenho.
E não esqueça do mais importante: você também faz parte do preparo. Cuide da mente e do corpo. Durma bem na véspera, alimente-se de forma leve e prepare tudo o que precisa:
1. documento com foto
2. caneta preta de corpo transparente
3. garrafa de água
4. um lanchinho fácil
Vá com calma, vá com método — e vá com a certeza de que você está pronto!