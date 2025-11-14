14 de novembro de 2025
OPINIÃO

Como se preparar para o segundo dia do Enem?

Por Natália Monteiro | Coordenadora Pedagógica da Aprobattia
| Tempo de leitura: 1 min
Depois de encarar redação, linguagens e ciências humanas, é hora de respirar fundo e se preparar para o segundo dia do Enem. Agora entram em cena matemática e ciências da natureza (física, química e biologia), áreas que exigem atenção, estratégia e confiança no próprio preparo.

Antes da prova, revise com inteligência, não com exaustão. Foque nos temas que mais aparecem: funções, geometria, energia, eletricidade, genética e ecologia, por exemplo. 

Releia seus resumos, assista a revisões rápidas e, principalmente, resolva questões de provas anteriores — elas são o melhor treino para entender o estilo do Enem e fortalecer sua segurança. Além disso, é bom ficar de olho no perfil da Apro, nossos professores estão postando vídeos rápidos com dicas para cada uma das matérias!

Durante a prova, jogue com estratégia. Comece pelas matérias em que você tem mais confiança e vá construindo seu ritmo. Se uma questão parecer complicada demais, siga em frente e volte depois: manter a calma é essencial para o bom desempenho.

E não esqueça do mais importante: você também faz parte do preparo. Cuide da mente e do corpo. Durma bem na véspera, alimente-se de forma leve e prepare tudo o que precisa:

1. documento com foto

2. caneta preta de corpo transparente

3. garrafa de água 

4. um lanchinho fácil

Vá com calma, vá com método — e vá com a certeza de que você está pronto!

