Depois de encarar redação, linguagens e ciências humanas, é hora de respirar fundo e se preparar para o segundo dia do Enem. Agora entram em cena matemática e ciências da natureza (física, química e biologia), áreas que exigem atenção, estratégia e confiança no próprio preparo.

Antes da prova, revise com inteligência, não com exaustão. Foque nos temas que mais aparecem: funções, geometria, energia, eletricidade, genética e ecologia, por exemplo.