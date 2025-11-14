O São José Basketball visita o Unifacisa na noite deste sábado (15), a partir das 19h30, na Arena Unifacisa, em João Pessoa (PB), em jogo válido pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
E o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, tenta se recuperar após derrota fora de casa para o Corinthians pelo placar de 78 a 64 no meio de semana, quando alternou altos e baixos. Aliás, foi a segunda derrota consecutiva do São José, que precisa de uma reação rápida para não entrar em crise. Antes, perdeu para o Paulistano, também como visitante.
Por sua vez, o time paraibano ganhou do Pato Basquete fora de casa por 77 a 62 no meio de semana. Agora, o São José está em 12º lugar na classificação, com três vitórias e quatro derrotas, um aproveitamento de 42,9%.
E o Unifacisa está um pouco acima, em nono lugar, com quatro vitórias e três derrotas, 57,1% de aproveitamento. Por isso, é um confronto direto por posição e que ganha muita importância pelo contexto atual. Os joseenses precisam voltar a vencer fora de casa, o que tem sido uma dificuldade neste campeonato. Um triunfo irá fazer o São José subir posições.