O São José Basketball visita o Unifacisa na noite deste sábado (15), a partir das 19h30, na Arena Unifacisa, em João Pessoa (PB), em jogo válido pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

E o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, tenta se recuperar após derrota fora de casa para o Corinthians pelo placar de 78 a 64 no meio de semana, quando alternou altos e baixos. Aliás, foi a segunda derrota consecutiva do São José, que precisa de uma reação rápida para não entrar em crise. Antes, perdeu para o Paulistano, também como visitante.